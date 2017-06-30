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Минск – Крумкачы. Прогноз на матч (30.06.2017)
Дата события: 30 июня 19:00

Минск примет Крумкачы в рамках 15-го тура Высшей Лиги Беларуси. Это противостояние команд из нижней части турнирной таблицы, поэтому оно имеет высокий зрительский ажиотаж, в особенности со стороны болельщиков клубов.


В принципиальной встрече букмекеры отдают предпочтение Минску, который сыграет на своем поле, но Крумкачы располагаются выше столичного клуба в таблице, следовательно, ранее команда действовала несколько лучше Минска.


Например, в активе Крумкачы на данный момент три победы, тогда как Минск выиграл только дважды, а вот поражений у коллективов равное количество – по 7. Если говорить о статистике забитых и пропущенных мячей, то второй показатель у Крумкачы и Минска примерно равный, а вот результативность повыше у гостей предстоящей встречи.


Предположим, что обильным на забитые мячи не окажется матч Минска и Крумкачы, так как в поединке будет больше борьбы, чем самой игры. Столичный клуб обязан контролировать ситуацию на поле, скорее всего, если он сумеет отличиться до перерыва, открыв счет, то выиграет матч. Прогноз – виктория Минска 1:0.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за коэффициент 1,55 от букмекерской конторы Париматч.
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