Минск – Крумкачы. Прогноз на матч (30.06.2017)

Минск примет Крумкачы в рамках 15-го тура Высшей Лиги Беларуси. Это противостояние команд из нижней части турнирной таблицы, поэтому оно имеет высокий зрительский ажиотаж, в особенности со стороны болельщиков клубов.





В принципиальной встрече букмекеры отдают предпочтение Минску, который сыграет на своем поле, но Крумкачы располагаются выше столичного клуба в таблице, следовательно, ранее команда действовала несколько лучше Минска.





Например, в активе Крумкачы на данный момент три победы, тогда как Минск выиграл только дважды, а вот поражений у коллективов равное количество – по 7. Если говорить о статистике забитых и пропущенных мячей, то второй показатель у Крумкачы и Минска примерно равный, а вот результативность повыше у гостей предстоящей встречи.





Предположим, что обильным на забитые мячи не окажется матч Минска и Крумкачы, так как в поединке будет больше борьбы, чем самой игры. Столичный клуб обязан контролировать ситуацию на поле, скорее всего, если он сумеет отличиться до перерыва, открыв счет, то выиграет матч. Прогноз – виктория Минска 1:0.