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Германия U21 – Испания U21. Прогноз на матч (30.06.2017)
Дата события: 30 июня 21:45

В финальном матче молодежного Чемпионата Европы по футболу сойдутся сборные Германии и Испании. Немцы на турнире выглядят, конечно, неплохо, но не так здорово как испанцы, которые выиграли во всех 4-х поединках, причем только сербов с разницей менее двух мячей.


Не удивительно, что букмекеры в противостоянии отдают предпочтение «Красной фурии», впрочем, коэффициенты на успех номинальных гостей выше двойки. С высокой долей вероятности с приближением встречи коэффициент на победу Испании будет проседать, а значит, лучше делать ставку сейчас, чем потом, если в виктории команды нет сомнений.


И все-таки сомнения должны оставаться, так как, например, в полуфинале против Италии испанцы до 53-й минуты не могли ничего сделать, а потом, несмотря на удаление в составе соперника, пропустили от него. Германия способна показать характер, как это случилось в полуфинале против англичан – немцы пропустили в концовке первого тайма и начале второго, но смогли отыграться за 20 минут до окончания встречи, а решающий шаг сделав уже в серии пенальти.


Предположим, что предстоящий поединок не окажется уж очень результативным, возможно, даже один мяч здесь будет забит, а его автором станет один из игроков сборной Испании, которая в итоге и победит.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов сборной Германии меньше 1,5» за коэффициент 1,42 от букмекерской конторы 1хбет.
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