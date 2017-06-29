Рейнджерс – Нидеркорн. Прогноз на матч (29.06.2017)

Рейнджерс примет Нидеркорн в первом матче 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов. Титулованный шотландский клуб возвращается на европейскую арену, впрочем, путь команды до групповой стадии главного клубного турнира континента или хотя бы Лиги Европы еще слишком длинный, чтобы говорить о перспективах Рейнджерс вновь показать себя всему миру.





Конечно, ничего, кроме победы над Нидеркорном ожидать не приходится как в предстоящей встрече, так и противостоянии в целом. Клуб, представляющий Люксембург, ничего серьезного в своей истории не добивался, вряд ли это произойдет сейчас, а виктория в противостоянии с такой командой, как Рейнджерс, уже бы была настоящим событием.





Предположим, что мотивированный Рейнджерс не оставит камня на камне от соперника, деклассировав того по всем статьям. Начнут разгром хозяева в самом начале поединка, отличившись до 20-й минуты, например, уже 1 или 2 раза. Не стоит удивляться итоговому преимуществу фаворита в 5 мячей, хотя более реальный расклад – победа шотландцев в 3 или 4 мяча.