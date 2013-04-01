Црвена Звезда – Флориана. Прогноз на матч (29.06.2017)

Црвена Звезда примет Флориану в первом матче 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов. Титулованный сербский клуб пока сыграл в одном поединке нового сезона, причем это была товарищеская встреча – с Рударом Црвена Звезда разошлась миром 0:0. А вот клуб, представляющий Мальту, вообще еще не вступил сезон, а значит, вряд ли от Флорианы стоит ждать чего-то особенного, а именно победы или ничьи в матче с Црвеной Звездой.





Скорее всего, Црвена Звезда не оставит камня на камне от команды из Мальты, одолев ее по всем статьям. Сербский клуб является явным фаворитом предстоящей встречи, не говоря уже о противостоянии. Важно дома не пропустить от соперника, но обыграть того, хотя, например, виктория 1:0 Црвену Звезду не устроит.





Предположим, что с самого начала поединка гранд сербского футбола завладеет инициативой, реализуя свое преимущество уже к 20-й минуте встречи. Црвена Звезда не остановится на достигнутом, вопрос только в реализации командой собственных голевых моментов. Прогноз – Црвена Звезда выиграет в обоих таймах, возможно, в одном из них даже в 2-3 мяча.