Шахтер Солигорск – Судува. Прогноз на матч (29.06.2017)

Солигорский Шахтер приме литовскую Судуву в первом матче 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов. Коэффициенты на проход белорусского клуба значительно ниже, что обусловлено классом соперников. Шахтер намного сильнее Судувы, к тому же команда начнет противостояние домашней встречей, в которой с высокой долей вероятности добьется уверенной победы.





Шахтер пребывает в отличной форме, в 4-х поединках подряд Чемпионата Беларуси победив. Да, команда не слишком уж была результативной, но в таком турнире, как Лига Чемпионов, пусть и на этапе квалификации, мотивация у представителей Солигорска должна быть более серьезной, чем в матчах Высшей Лиги Беларуси, а значит, стоит рассчитывать на мощные атакующие действия.





Предположим, что «горняки» выиграют встречу с разницей в 2 мяча, не позволив Судуве отличиться. Более того, клуб из Литвы сыграет от обороны, так на протяжении игры и не отправившись большими силами в атаку, соответственно, особых моментов у Судувы не будет. Скорее всего, поединок завершится со счетом 2:0, с голами Шахтера в каждом из таймов.