Динамо Минск – Рунавик. Прогноз на матч (29.06.2017)

Минское Динамо примет Рунавик в первом матче 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов. Белорусский клуб является явным фаворитом не только предстоящей встречи, но и противостояния в целом, что и не удивительно, учитывая представительство соперника.





Рунавик – это клуб из Фарерских островов, который мало кто знает и по понятным причинам на европейской арене команда никогда не блистала. Очень сложно такой команде будет оказать должное сопротивление динамовцам, особенно низкие шансы у Рунавика в предстоящей встрече на чужом поле не проиграть, отличившись, а только таким образом у скромного клубу появится надежда на итоговый успех.





Предположим, что Динамо мало того, что обыграет Рунавик, но разгромит его с сухим счетом. Минский коллектив в последнее время смотрится очень здорово, не пропуская в 4-х поединках подряд, и в каждом из них команда выиграло.





Рунавик же уступил в предыдущей встрече Чемпионата Фарерских островов Скале Итроттарфелагу 2:1, что свидетельствует не о лучшей форме и так довольно слабой команды. Рунавик против Динамо сыграет явно от обороны, но пропустит первый мяч от соперника еще до 20-й минуты, то есть его план быстро разрушится.