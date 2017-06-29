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Динамо Минск – Рунавик. Прогноз на матч (29.06.2017)
Дата события: 29 июня 18:30

Минское Динамо примет Рунавик в первом матче 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов. Белорусский клуб является явным фаворитом не только предстоящей встречи, но и противостояния в целом, что и не удивительно, учитывая представительство соперника.


Рунавик – это клуб из Фарерских островов, который мало кто знает и по понятным причинам на европейской арене команда никогда не блистала. Очень сложно такой команде будет оказать должное сопротивление динамовцам, особенно низкие шансы у Рунавика в предстоящей встрече на чужом поле не проиграть, отличившись, а только таким образом у скромного клубу появится надежда на итоговый успех.


Предположим, что Динамо мало того, что обыграет Рунавик, но разгромит его с сухим счетом. Минский коллектив в последнее время смотрится очень здорово, не пропуская в 4-х поединках подряд, и в каждом из них команда выиграло.


Рунавик же уступил в предыдущей встрече Чемпионата Фарерских островов Скале Итроттарфелагу 2:1, что свидетельствует не о лучшей форме и так довольно слабой команды. Рунавик против Динамо сыграет явно от обороны, но пропустит первый мяч от соперника еще до 20-й минуты, то есть его план быстро разрушится.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа минского Динамо с сухим счетом» за высокий коэффициент 1,49 от букмекерской конторы 1хбет.
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