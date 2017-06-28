Португалия – Чили. Прогноз на матч (28.06.2017)

Португалия сыграет с Чили в полуфинальном матче Кубка Конфедераций. Уверенными темпами европейский представитель и действующий чемпион континента добрался до плей-офф, прибавляя от встречи ко встрече. Например, в заключительном туре группового этапа Португалия деклассировала Новую Зеландию 4:0, тогда как в стартовом матче не смогла обыграть Мексику (ничья 2:2). Если говорить о Чили, то команда дважды в группе сыграла вничью и в итоге заняла вторую строчку квартета вслед за Германией.





Стоит отметить стабильность сборной Чили, которая забивала то один, то два мяча в предыдущих пяти поединках. Наиболее вероятно, что и в предстоящем матче результативность чилийцев будет такая же, другой вопрос о итоге противостояния с Португалией, которая выступит в качестве фаворита.





Предположим, что Португалия также не уйдет с поля без забитого мяча, так как сборная великолепно в последнее время действует в атаке, часто отправляя в ворота соперников по два и более мячей. Скорее всего, Португалия не станет «тянуть одеяло» на себя, а сыграет прагматично, следовательно, счет 1:1 здесь куда более вероятен, чем 2:2.