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Португалия – Чили. Прогноз на матч (28.06.2017)
Дата события: 28 июня 21:00

Португалия сыграет с Чили в полуфинальном матче Кубка Конфедераций. Уверенными темпами европейский представитель и действующий чемпион континента добрался до плей-офф, прибавляя от встречи ко встрече. Например, в заключительном туре группового этапа Португалия деклассировала Новую Зеландию 4:0, тогда как в стартовом матче не смогла обыграть Мексику (ничья 2:2). Если говорить о Чили, то команда дважды в группе сыграла вничью и в итоге заняла вторую строчку квартета вслед за Германией.


Стоит отметить стабильность сборной Чили, которая забивала то один, то два мяча в предыдущих пяти поединках. Наиболее вероятно, что и в предстоящем матче результативность чилийцев будет такая же, другой вопрос о итоге противостояния с Португалией, которая выступит в качестве фаворита.


Предположим, что Португалия также не уйдет с поля без забитого мяча, так как сборная великолепно в последнее время действует в атаке, часто отправляя в ворота соперников по два и более мячей.  Скорее всего, Португалия не станет «тянуть одеяло» на себя, а сыграет прагматично, следовательно, счет 1:1 здесь куда более вероятен, чем 2:2.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 3» за высокий коэффициент 1,40 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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