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Аустрия – Рубин. Прогноз на матч (28.06.2017)
Дата события: 28 июня 19:00

Аустрия сыграет с казанским Рубином в товарищеском матче. Накануне австрийский клуб провел свой первый контрольный поединок, который увенчался успехом для команды, да еще и с разгромным счетом – 10:0 он деклассировал Тамсвег. Рубин же обыграл Целе скромно, отправив в ворота соперника два безответных мяча, впрочем, и соперник у представителей Татарстана был посерьезнее.


Конечно, предстоящая встреча для обоих коллективов носит более важный характер, и все равно виктория в поединке не имеет определяющего значения. Предсезонные сборы на то и нужны, чтобы наладить игровые связи, попробовать в деле молодых игроков, тогда как результат уходит на второй план.


Но ставки все же на такие встречи принимаются, хотя не многие букмекеры дают этот конкретный матч в своих линиях. Судя по котировкам, шансы Аустрии и Рубина на успех практически равны, поэтому сложно отдать кому-либо явное предпочтение, опираясь на коэффициенты. А вот предугадать здесь количество голов можно, предположим, что их в итоге окажется три или больше. С учетом такого прогноза и ставка на игру.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал мачта больше 2,5» за высокий коэффициент 1,60 от букмекерской конторы 1хбет.
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