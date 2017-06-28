Аустрия – Рубин. Прогноз на матч (28.06.2017)

Аустрия сыграет с казанским Рубином в товарищеском матче. Накануне австрийский клуб провел свой первый контрольный поединок, который увенчался успехом для команды, да еще и с разгромным счетом – 10:0 он деклассировал Тамсвег. Рубин же обыграл Целе скромно, отправив в ворота соперника два безответных мяча, впрочем, и соперник у представителей Татарстана был посерьезнее.





Конечно, предстоящая встреча для обоих коллективов носит более важный характер, и все равно виктория в поединке не имеет определяющего значения. Предсезонные сборы на то и нужны, чтобы наладить игровые связи, попробовать в деле молодых игроков, тогда как результат уходит на второй план.





Но ставки все же на такие встречи принимаются, хотя не многие букмекеры дают этот конкретный матч в своих линиях. Судя по котировкам, шансы Аустрии и Рубина на успех практически равны, поэтому сложно отдать кому-либо явное предпочтение, опираясь на коэффициенты. А вот предугадать здесь количество голов можно, предположим, что их в итоге окажется три или больше. С учетом такого прогноза и ставка на игру.