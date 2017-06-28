Динамо Москва – Карабах. Прогноз на матч (28.06.2017)

Московское Динамо сыграет с Карабахом в товарищеском матче. Команды уже начали предсезонный сбор, проведя по два контрольных поединка – динамовцы сначала обыграли скромный клуб Черноморец Балчик 2:0, а затем разошлись миром с Вакером из Инсбрука 2:2, а вот результаты Карабаха хорошими назвать нельзя, ведь команда уступила как грозненскому клубу Ахмад, так и софийскому ЦСКА, причем болгарам Карабах проиграл со счетом 5:2.





Букмекеры предпочтение во встрече отдают российскому коллективу, вот только матч товарищеский, а значит, в нем любой исход возможен. Наверняка Динамо сыграет в первом и втором тайме разными составами, причем в одной из 45-минуток на поле появится резерв, не разбавленный даже основными исполнителями. А значит, шансы динамовцев на успех в таком тайме близки к нулю, особенно, если Карабах найдет мотивацию, а главное, не побоится большими силами пойти вперед для реализации теоретически возможного преимущества.





Предположим, что поединок подарит большое количество забитых мячей, в любом случае «верх» здесь будет пробит, например, уже к 60-й минуте. Если выбирать ставку на игру, то именно на тоталы стоит обратить внимание, к тому же и коэффициент на большое количество мячей довольно высокий.