Даллас – Колорадо. Прогноз на матч (28.06.2017)

Даллас примет Колорадо в матче 1/8 финала Кубка США. В этом календарном году команды еще не пересекались, но если говорить об очных встречах ранее, то они зачастую оказывались равными, вряд ли по-другому произойдет сейчас.





Даллас в рамках МЛС дважды подряд поделил очки с соперниками, играя со счетом 1:1. А вот Колорадо уступил два раза в двух поединках, откровенно провально действуя в обороне против Лос-Анджелеса дома (3:1), а на выезде с Атлантой не реализовав множество возможностей забить (1:0).





Предположим, что поединок Кубка США не окажется результативным, так как ни одни из коллективов не станет рисковать, сыграв прагматично. Букмекеры явное предпочтение отдают Далласу, вот только с высокой долей вероятности фаворит не выиграет здесь с преимуществом более чем в 1 мяч, если вообще выиграет. Скорее всего, Колорадо в какой-то момент перехватит инициативу, возможно, даже выйдет вперед, но более одного мяча гости не забьют в любом случае. Прогноз – очередная ничья 1:1 между равными соперниками.