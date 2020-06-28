Актобе – Шахтер Караганда. Прогноз на матч (28.06.2017)

Актобе примет Шахтер Караганда в матче 8-го тура Чемпионата Казахстана по футболу. Букмекеры предпочтение отдают Актобе, вот только этот клуб на данный момент располагается лишь на 12-й строчке в турнирной таблице, то есть замыкает ее.





Вдвойне удивительны котировки букмекерских контор, учитывая статистику команд в предыдущих встречах чемпионата. Актобе в 4-х поединках подряд уступил, пропуская минимум по 2 мяча, тогда как Шахтер после серии неудач добился дважды подряд успеха, обыграв Атырау и Тобол.





Кажется, что в предстоящем матче представители Караганды сыграют исключительно на победу, то есть, рискнут выиграть, бросив все силы в атаку, если в какой-то момент счет будет оставаться ничейным. А вот в начале поединка преимуществом на правах хозяев должны владеть футболисты Актобе. Предположим, что именно они откроют счет, вот только Шахтер в итоге добьется волевой виктории, например, 2:1 или даже 3:1. Скорее всего, вторая половина встречи здесь окажется результативнее первой и, соответственно, богаче на голевые моменты.