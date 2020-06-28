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Актобе – Шахтер Караганда. Прогноз на матч (28.06.2017)
Дата события: 28 июня 17:00

Актобе примет Шахтер Караганда в матче 8-го тура Чемпионата Казахстана по футболу. Букмекеры предпочтение отдают Актобе, вот только этот клуб на данный момент располагается лишь на 12-й строчке в турнирной таблице, то есть замыкает ее.


Вдвойне удивительны котировки букмекерских контор, учитывая статистику команд в предыдущих встречах чемпионата. Актобе в 4-х поединках подряд уступил, пропуская минимум по 2 мяча, тогда как Шахтер после серии неудач добился дважды подряд успеха, обыграв Атырау и Тобол.


Кажется, что в предстоящем матче представители Караганды сыграют исключительно на победу, то есть, рискнут выиграть, бросив все силы в атаку, если в какой-то момент счет будет оставаться ничейным. А вот в начале поединка преимуществом на правах хозяев должны владеть футболисты Актобе. Предположим, что именно они откроют счет, вот только Шахтер в итоге добьется волевой виктории, например, 2:1 или даже 3:1. Скорее всего, вторая половина встречи здесь окажется результативнее первой и, соответственно, богаче на голевые моменты.

Предлагаем сделать ставку на исход «второй тайм результативнее перового» за высокий коэффициент 2,20 от букмекерской конторы Париматч.
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