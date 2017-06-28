Линфилд – Ла-Фиорита. Прогноз на матч (28.06.2017)

Линфилд примет Ла-Фиориту в первом матче 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов. Представители Северной Ирландии являются фаворитами противостояния, понятно, что и в предстоящем поединке, домашнем для себя, Линфилд выглядит предпочтительнее.





Что касается клуба Ла-Фиорита, то команда никогда не была на слуху, разве что принимала участие в подобных квалификациях на ранних стадиях. Для Ла-Фиориты отличным результатом станет выход в ¼ финала, вот только для этого нужно не провалить как минимум гостевую встречу, отличившись.





Конечно, команда из Сан-Марино если и забьет в ворота Линфилда, то один мяч, а вот от британцев стоит ожидать результативной игры. Предположим, что Линфилд сделает акцент на мощное начало, поэтому именно на старте поединка хозяева имеют высокие шансы забить свой первый мяч.





Второй тайм должен пройти без обилия голевых моментов, так как Линфилд, на тот момент уверенно лидирующий в счете, сыграет прагматично, стараясь не пропустить от соперника, ведь, гол, пропущенный на своем поле, занизит шансы на успех в противостоянии и, возможно, заставит игроков Линфилда нервничать.