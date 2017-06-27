Хибернианс – Инфонет. Прогноз на матч (27.06.2017)

Хибернианс примет Инфонет в первом матче 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов. Эстонский клуб в противостоянии является фаворитом, но в предстоящей встрече букмекеры на стороне мальтийского коллектива, который, впрочем, не имеет игровой практики, так как сезон в для Хибернианса еще не начался, то есть, не совсем понятно, что от него ждать, но вряд ли уверенной виктории.





Что касается Инфонета, то эстонская команда в местном Кубке и Чемпионате действует весьма неплохо, выиграв в 3-х поединках подряд, а дважды вовсе разгромив соперников. Установкой команды на предстоящую встречу станет забитый мяч, даже если в итоге Инфонет не выиграет, но сможет отличиться – это его устроит.





И все же предположим, что Инфонет добьется успеха, тем самым значительно повысив свои шансы на выход в следующую стадию турнира. В матче должно быть забито 3 или 4 мяча, то есть «верх» по всей логике Хибернианс и Инфонет должны пробивать. Скорее всего, каждый из таймов здесь окажется результативным, с учетом такого прогноза и хочется сделать ставку на игру.