Нью-Сейнтс – Европа. Прогноз на матч (27.06.2017)

Нью-Сейнтс примет клуб Европа в первом матче 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов. Букмекеры выделяют валлийский коллектив в качестве явного фаворита, что не удивительно, учитывая территориальную принадлежность соперника.





Европа представляет Гибралтар, а как известно, страна совсем недавно стала известной в широких футбольных кругах, когда национальная сборная начала выступать в отборочном цикле крупного турнира.





Нью-Сейнтс, как кажется, не должен испытать здесь сложности, особенно если мы говорим о стартовом матче, где валлийцы хозяева. Предположим, что Нью-Сейнтс дома добьются успеха с уверенным преимуществом в счете, таким, который практически на все сто процентов гарантирует выход валлийцев в ¼ финала.





Скорее всего, Нью-Сейнтс сделает акцент на мощное начало, большие силы отрядив в атаку. Именно поэтому довольно ожидаем здесь быстрый мяч, забитый, например, до 20-й минуты. Понятно, что отличится Нью-Сейнтс, по итогам встречи обыграв соперника минимум в 2 гола.