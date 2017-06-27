Алашкерт – Санта-Колома. Прогноз на матч (27.06.2017)

Алашкерт примет клуб Санта-Колома в первом матче стадии 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов. Путь в групповой этап главного клубного турнира Европы для команд открыт, только вот они практически на сто процентов не дойдут даже да стадии стыковых поединков. Что касается предстоящего противостояния, то в нем явным фаворитом является коллектив из Армении, особенно низкие коэффициенты на успех Алашкерта в домашнем матче.





Для каждого из коллективов предстоящая встреча дебютная в сезоне. Еще не понятно, чего ожидать от довольно сильных представителей своих государств, но в чем есть точно сомнения – атакующий потенциал клуба Санта-Колома. Она и так не слишком результативна была ранее, а сейчас, после довольно длительного перерыва демонстрировать отличную игру впереди, реализовывая моменты, вряд ли получится.





Следовательно, игра не должна изобиловать голевыми моментами и забитыми мячами, хотя кажется, что на два гола коллективы могут рассчитывать, например, если Алашкерт выиграет 2:0, а такой результат наиболее возможен, исходя из коэффициентов букмекеров.