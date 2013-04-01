Испания U21 – Италия U21. Прогноз на матч (27.06.2017)

Испания сыграет с Италией в матче ½ финала молодежного Чемпионата Европы. «Скуадра Адзурра» стала победительницей своей группы, в заключительном туре обыграв главного соперника на тот момент – Германию (1:0). Но было у итальянцев и поражение, причем уступила команда довольно скромной сборной Чехии (3:1). Что касается Испании, то «Красная фурия» выиграла абсолютно в каждом матче групповой стадии, пропустив единственный мяч от Португалии, поэтому и не удивительны котировки букмекерских контор.





Судя по ним, Испания явный фаворит, впрочем, с этим нельзя спорить и отдавать предпочтение Италии, которая, кстати, в марте 2017-го года в товарищеской встрече проиграла Испании 2:1. Предположим, что в предстоящем поединке забито также будет 2-3 мяча, а Испания снова победит.





Скорее всего, Испания завладеет инициативой, а Италия сыграет от обороны, то есть, какое-то время игра будет довольно скучной. Предположим, что счет здесь будет открыт ближе к перерыву или уже во втором тайме. Прогноз – виктория Испании 2:1 в итоге.