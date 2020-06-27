Англия U21 – Германия U21. Прогноз на матч (27.06.2017)

В полуфинальном матче молодежного чемпионата Европы сойдутся одни из его фаворитов - Англия и Германия. Букмекеры отдают предпочтение немцам, которые, впрочем, заняли в своей группе второе место, в заключительном поединке стадии проиграв сборной Италии 1:0. Англия же набрала 7 очков из 9-ти возможных, не сумев победить только в стартовом туре Швецию (ничья 0:0).





Стоит отметить отличную игру сборных в обороне, так как пока они пропустили всего по одному мячу. С высокой долей вероятности Англия и Германия сыграют в предстоящей встрече прагматично, то есть, результативным поединок наверняка не окажется, да и множеством голевых моментов не порадует.





Предположим, что Англия будет владеть инициативой в первом тайме, но открыть счет больше шансов у Германии. Скорее всего, первый мяч будет забит ближе к перерыву, ну или уже во втором тайме, когда сил останется не так много, появится открытые зоны для возможных контратак. В любом случае вторая 45-минутка окажется отнюдь не малорезультативнее стартового тайма, с учетом такого прогноза и ставка на игру.