Ботафого – Аваи. Прогноз на матч (27.06.2017)

Ботафого примет Аваи в матче 10-го тура бразильской Серии А. Хозяева этого поединка располагаются в верхней части турнирной таблицы, выиграв в предыдущих двух встречах, то есть, можно говорить о хорошей форме команды.





А вот у Аваи не лучшие времена, так как скромный коллектив располагается на последней строчке турнирной таблицы, имея в своем активе только три забитых мяча и 5 очков. Конечно, с такой статистикой сложно рассчитывать на викторию в поединке, где Аваи выступит в качестве гостей, но, несомненно, команда сыграет без боязни, так как терять ей нечего.





Аваи в прошлой очной встрече обыграл Ботафого 3:2, подобный счет возможен и сейчас, особенно, если и Ботафого сделает акцент на атакующие действия. Предположим, что так оно и случится, ведь хозяева в случае победы, на которую они рассчитывают, поднимутся в четверку лучших, став с высокой долей вероятности одним из основных преследователей лидирующих Коринтианса и Гремио. Скорее всего, уже на старте матча Ботафого сумеет отличиться, поразив ворота соперника до 20-й минуты и, например, в концовке тайма.