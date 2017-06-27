08:10 (+3) 26 June 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Ботафого – Аваи. Прогноз на матч (27.06.2017)
Дата события: 27 июня 02:00

Ботафого примет Аваи в матче 10-го тура бразильской Серии А. Хозяева этого поединка располагаются в верхней части турнирной таблицы, выиграв в предыдущих двух встречах, то есть, можно говорить о хорошей форме команды.


А вот у Аваи не лучшие времена, так как скромный коллектив располагается на последней строчке турнирной таблицы, имея в своем активе только три забитых мяча и 5 очков. Конечно, с такой статистикой сложно рассчитывать на викторию в поединке, где Аваи выступит в качестве гостей, но, несомненно, команда сыграет без боязни, так как терять ей нечего.


Аваи в прошлой очной встрече обыграл Ботафого 3:2, подобный счет возможен и сейчас, особенно, если и Ботафого сделает акцент на атакующие действия. Предположим, что так оно и случится, ведь хозяева в случае победы, на которую они рассчитывают, поднимутся в четверку лучших, став с высокой долей вероятности одним из основных преследователей лидирующих Коринтианса и Гремио. Скорее всего, уже на старте матча Ботафого сумеет отличиться, поразив ворота соперника до 20-й минуты и, например, в концовке тайма.

Предлагаем сделать ставку на исход «Ботафого выиграет первый тайм и матч» за высокий коэффициент 2,20 от букмекерской конторы Винлайнбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100