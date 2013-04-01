Шапекоэнсе – Атлетико Минейро. Прогноз на матч (26.06.2017)

Шапекоэнсе примет Атлетико Минейро в матче 10-го тура Чемпионата Бразилии. Команды располагаются в середине турнирной таблицы, с натяжкой претендуя на высокие места. Впрочем, Шапекоэнсе здорово начал сезон и был одним из лидеров, то есть амбиции у коллектива серьезные, по крайней мере, это ощущалось ранее.





Сейчас Атлетико Минейро выглядит предпочтительнее своего соперника, но по той причине, что поединок пройдёт на поле Шапекоэнсе, Атлетико не может считаться фаворитом. Рискнем предположить, что несмотря на котировки букмекерских контор, сбрасывать со счетов представителей Мирейро ни в коем случае нельзя, они способны показать высокий уровень игры, зацепиться за ничью, а может и вовсе победить.





Атлетико Минейро не слишком результативен в начале сезона, вот только рано или поздно команду что называется «прорвет», с высокой долей вероятности случится это уже в ближайших турах. Скорее всего, против Шапекоэнсе Атлетико сыграет в излюбленном оборонительном стиле, отличившись в одной из контрактах, а может забьет и пару мячей.