Баия – Фламенго. Прогноз на матч (26.06.2017)

Баия примет Фламенго в матче 10-го тура бразильской Серии А. Шансы команд на победу в этой встрече равны, но все-таки, как кажется, предпочтение стоило бы отдать Фламенго, который и титулованное своего соперника, и находится выше в турнирной таблице, и в последнее время выступает лучше.





Но Баия проведет домашнюю встречу, и именно в этом козырь команды. Ранее на своем поле она уже обыгрывала Фламенго, впрочем, виктория случилась в далеком уже 2014-м году (1:0). Конечно, Фламенго в гостях куда сложнее, о чем свидетельствуют результаты в предыдущих матчах, вот только Баия совершенно не тот соперник, которого стоит опасаться и действовать от обороны, тем самым полностью не реализовывая свой потенциал.





Фламенго очень мало пропускает, не намерена команда делать это и против клуба Баия, но команде нужно рисковать и оголять тылы, чтобы добиться итогового успеха. Виктория необходима Фламенго, так как в этом случае команда переберется в группу преследователей лидеров, то есть будет близко к четверке лучших.