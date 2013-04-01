Бэйцзин Гоань – Цзянсу Сайнти. Прогноз на матч (26.06.2017)

Бэйцзин Гоань примет Цзянсу Сайнти в матче 14-го тура китайской Суперлиги. Это отнюдь не самые сильные команды чемпионата, но оба коллектива имеют амбиции, и они не такие, чтобы располагаться в середине турнирной таблицы по итогам сезона.





А Цзянсу Сайнти и вовсе сейчас располагается в зоне вылета, набрав в 13-ти поединках всего 8 очков. В предыдущих 2-х встречах команда проиграла, пусть в игре Цзянсу и прослеживались некоторые положительные моменты. Например, сравнительно здорово команда действовала в обороне, пропустив 3 мяча, что не так много.





Бэйцзин Гоань в прошлом туре чемпионата обыграла Тяньцзинь Тэда 2:0, но всего лишь сохранила 7-ю строчку и пока не в состоянии подняться выше, так как по-прежнему отстаёт от 6-й команды лиги на почтительные 4 очка. Конечно, в домашней встрече Цзянсу Сайнти выступит в качестве фаворита, следовательно, хозяевам обязательно нужно побеждать.





Предположим, что Бэйцзин Гоань откроет счет достаточно быстро, например, реализует один из своих многочисленных моментов уже к 20-й минуте. Вообще, верится в победу Бэйцзин Гоань как в первом тайме, так и в целом поединке, но ставку все же лучше сделать с подстраховкой.