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Нафтан – Славия Мозырь. Прогноз на матч (26.06.2017)
Дата события: 26 июня 18:30

Нафтан примет Славию Мозырь в рамках 14-го тура белорусской Высшей лиги. Шансы команд на успех в предстоящей встрече абсолютно равны по мнению букмекеров, чего и следовало ожидать, так как Нафтан и Славия с натяжкой, но имеют примерно равные показатели, располагаясь внизу турнирной таблицы.


Нафтан раз за разом проигрывает, но в противостоянии со Славией аутсайдер надеется на успех, учитывая откровенно провальную игру представителя Мозыря в обороне. Впрочем, сам Нафтан пропустил больше Славии на 2 мяча, соответственно, обыграть Нафтан, отыграв на «ноль» будет очень сложно.


Славия после нескольких поражений в чемпионате наконец-то смог победить, в прошлом туре деклассировав Днепр 4:0. Такой результат дает повод отдать предпочтение и в предстоящем матче команде - пусть и на выезде, но Славия способна продемонстрировать хорошую игру и уповать на реализацию собственных моментов. Скорее всего, поединок здесь окажется «верховым», а Славия как минимум не окажется в статусе неудачницы.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Славии Мозырь больше 1,5» за высокий коэффициент 1,99 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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