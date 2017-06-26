Нафтан – Славия Мозырь. Прогноз на матч (26.06.2017)

Нафтан примет Славию Мозырь в рамках 14-го тура белорусской Высшей лиги. Шансы команд на успех в предстоящей встрече абсолютно равны по мнению букмекеров, чего и следовало ожидать, так как Нафтан и Славия с натяжкой, но имеют примерно равные показатели, располагаясь внизу турнирной таблицы.





Нафтан раз за разом проигрывает, но в противостоянии со Славией аутсайдер надеется на успех, учитывая откровенно провальную игру представителя Мозыря в обороне. Впрочем, сам Нафтан пропустил больше Славии на 2 мяча, соответственно, обыграть Нафтан, отыграв на «ноль» будет очень сложно.





Славия после нескольких поражений в чемпионате наконец-то смог победить, в прошлом туре деклассировав Днепр 4:0. Такой результат дает повод отдать предпочтение и в предстоящем матче команде - пусть и на выезде, но Славия способна продемонстрировать хорошую игру и уповать на реализацию собственных моментов. Скорее всего, поединок здесь окажется «верховым», а Славия как минимум не окажется в статусе неудачницы.