Портленд – Сиэтл. Прогноз на матч (26.06.2017)

Портленд примет Сиэтл в матче МЛС. На данный момент одни из лучших команд прошлого сезона располагаются в середине турнирной таблицы Западной конференции, набрав 24 и 20 очков соответственно. Портленд в предыдущих двух встречах проиграл, но, несмотря на это, является фаворитом предстоящего поединка.





14-го июня команды сыграли последний раз между собой. В рамках Кубка США Сиэтл на своем поле оказался сильнее принципиального соперника 2:1. Конечно, Портленд намерен взять реванш, но для этого обязательно нужно надежнее отыграть в обороне, с двумя пропущенными мячами вряд ли стоит надеяться на победу.





Предположим, что именно Портленд начнет матч активнее и, возможно, отличится в промежуток между 20-й и 30-й минутами, впрочем, начало второго тайма пройдет под диктовку проигрывающей на тот момент команды. Скорее всего, Сиэтл хотя бы однажды поразит ворота Сиэтла и случится это после перерыва. Прогноз – минимальная виктория Портленда 2:1, если хозяева все-таки дожмут Сиэтл или ничья 1:1, которая не устроит как одних, так и других.