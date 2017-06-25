Сан-Паулу – Флуминенсе. Прогноз на матч (25.06.2017)

Сан-Паулу примет Флуминенсе в матче 10-го тура бразильской Серии А. Лазареты команд переполнены, но, несмотря на это, Флуминенсе, например, довольно неплохо выступает в чемпионате, на данный момент располагаясь на 6-й строчке в турнирной таблице. А вот у Сан-Паулу есть проблемы, причем в последнее время они обострились – команда в 4-х поединках только однажды не уступила, чем и обусловлено текущее 14-е место в чемпионате.





Что касается предстоящего поединка, то в нем Сан-Паулу считается фаворитом, вот только котировки букмекеров кажутся довольно спорными, учитывая факторы, перечисленные выше. Пусть Флуминенсе проиграл в предыдущих двух матчах Сан-Паулу, сейчас команда должна добиться успеха, ну или хотя бы ничьи, исходя из тех показателей результативности, которые у Флуминенсе есть. Команда в прошлом туре разгромила на выезде Аваи 3:0, а до этого разошлась миром с Фламенго, отличившись дважды.





Предположим, что Сан-Паулу постарается сыграть в атакующей манере, но это весьма энергозатратно, а значит, на концовку встречи хозяев может попросту не хватить. Следовательно, ставка на победу Флуминенсе во втором тайме должна оказаться оправданной.