Гремио – Коринтианс. Прогноз на матч (25.06.2017)

Гремио сыграет с Коринтиансом в матче 10-го тура бразильской Серии А. Это без преувеличения центральная встреча игрового дня, ведь сойдутся лидеры, которые значительно превосходят в турнирной таблице остальные команды. На данный момент у Коринтианса 23 очка, а у Гремио на один пункт меньше, тогда как третий в таблице Сантос набрал на 6 балов меньше Гремио.





В отличие от Коринтианса, Гремио в своем пассиве имеет одно поражение, но кажется, что будет оно и у лидера совсем скоро. А все потому, что Коринтианс сыграет в гостях, а в прошлом сезоне, например, команда была бита Гремио со счетом 3:0, до этого также успешнее оказывались хозяева.





Предположим, что сама встреча не окажется уж очень результативной вследствие осторожной манеры игры команд, рисковать ни один из коллективов не станет. Гремио на правах хозяев и преследователей лидера, конечно, постарается завладеть инициативой, вот только не факт, что это даст свои плоды, по крайней мере, в первом тайме голов не должно быть много. Прогноз – ничья 0:0 или минимальная победа Гремио 1:0 в стартовой 45-минутке.