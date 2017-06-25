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Неман – БАТЭ. Прогноз на матч (25.06.2017)
Дата события: 25 июня 20:00

Неман примет БАТЭ в матче 14-го тура Чемпионата Беларуси. Команды соседствуют в турнирной таблице, набрав 24 и 27 очков соответственно. В последних своих поединках они действовали неплохо, выиграв по 2 раза в 3-х встречах, что позволило Неману и БАТЭ оторваться от преследователей и закрепиться на 4-й и 3-й строках турнирной таблицы.


В предстоящем поединке букмекеры явное предпочтение отдают БАТЭ, который рассчитывает в скором времени потеснить с лидирующих позиций Динамо Минск и Шахтер Солигорск, а для этого нужно побеждать своих прямых конкурентов, в том числе и Неман.


Ранее БАТЭ был почти всегда успешен во встречах с Неманом, например, разгромил его в сентябре 2016-го года 4:0, а до этого и вовсе деклассировал соперника 7:1. Все это были поединки на своем поле, но и в гостях БАТЭ действовал здорово, побеждая, впрочем, минимально.


Предположим, что в 1-2 мяча выиграет фаворит и сейчас, отличившись 2 или 3 раза. Уж очень мало клуб, представляющий Борисов, пропускает, а значит, с высокой долей вероятности более 1-го мяча Неман в ответ не забьет, следовательно, БАТЭ выиграет.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа БАТЭ» за высокий коэффициент 1,59 от букмекерской конторы 1хбет.
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