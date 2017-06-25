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Чили – Австралия. Прогноз на матч (25.06.2017)
Дата события: 25 июня 18:00

Чили сыграет с Австралией в 3-м туре группового этапа Кубка Конфедераций. Представители Южной Америки лидируют в квартете В, набрав равное количество очков с Германией, с которой в прошлом поединке они разошлись миром 1:1.


Австралия довольно результативна на турнире, впрочем, пока это свои плоды не приносит – сборная вне зоны плей-офф и ее шансы пробиться в полуфинал Кубка Конфедераций катастрофически малы. Даже победа в поединке с Чили не гарантирует австралийцам второе или первое место, если, конечно, они не обыграют соперника разгромно.


Более надежным вариантом для ставки является уверенная виктория Чили, например, со счетом 3:1. Именно так завершился поединок между командами на Чемпионате Мира 2014-го года, когда на групповой стадии, а именно в стартовом туре Чили забил два быстрых гола, а затем более-менее уверенно контролировал ситуацию на поле. Предположим, что примерно по такому сценарию пойдет игра и сейчас, в любом случае Чили обязан оказаться сильнее. Делая ставку здесь, лучше все-таки подстраховаться, ведь и ничья может устроит фаворита.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа сборной Чили» за высокий коэффициент 1,42 от букмекерской конторы Париматч.
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