Германия – Камерун. Прогноз на матч (25.06.2017)

Германия сыграет с Камеруном в заключительном матче группового этапа Кубка Конфедераций. Немцы расположились на второй строчке турнирной таблицы, уступая лишь по дополнительным показателям Чили. Может сложиться такая ситуация, при которой все 4 коллектива в квартете наберут равное количество очков, и тогда в плей-офф выйдут сборные с лучшей разницей мячей, ну или просто большим их количеством.





Пока Германия самая результативная в группе с 4-мя забитыми мячами и, кажется, статистика немцев еще подправится после поединка с Камеруном. Действующий чемпион мира мало того, что должен отличиться, так еще от «бундесманншафт» следует ждать победы, тем более как раз-таки Германия явный фаворит по мнению букмекеров.





Предположим, что Камерун сыграет в атакующей манере против Германии, но такая тактика обречена на провал, так как класс немцев на порядок выше и они найдут применение свободному пространству на чужой половине поля. Прогноз – Германия выиграет в матче, в котором будет пробит «верх».