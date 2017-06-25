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Германия – Камерун. Прогноз на матч (25.06.2017)
Дата события: 25 июня 18:00

Германия сыграет с Камеруном в заключительном матче группового этапа Кубка Конфедераций. Немцы расположились на второй строчке турнирной таблицы, уступая лишь по дополнительным показателям Чили. Может сложиться такая ситуация, при которой все 4 коллектива в квартете наберут равное количество очков, и тогда в плей-офф выйдут сборные с лучшей разницей мячей, ну или просто большим их количеством.


Пока Германия самая результативная в группе с 4-мя забитыми мячами и, кажется, статистика немцев еще подправится после поединка с Камеруном. Действующий чемпион мира мало того, что должен отличиться, так еще от «бундесманншафт» следует ждать победы, тем более как раз-таки Германия явный фаворит по мнению букмекеров.


Предположим, что Камерун сыграет в атакующей манере против Германии, но такая тактика обречена на провал, так как класс немцев на порядок выше и они найдут применение свободному пространству на чужой половине поля. Прогноз – Германия выиграет в матче, в котором будет пробит «верх».

Предлагаем сделать ставку на исход «победа сборной Германии и тотал матча больше 2,5» за коэффициент 2,17 от букмекерской конторы 1хбет.
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