Коламбус – Монреаль. Прогноз на матч (25.06.2017)

Коламбус примет Монреаль в рамках МЛС. Команды выступают в одной конференции, но, вследствие того, что провели они разное количество матчей, оценивать их одинаково нельзя. Да, Монреаль находится лишь на 10-й строчке турнирной таблицы, вот только провела эта команда 14 встреч, тогда как Коламбус 17 поединков при набранных 22-х очках (у Монреаля 18).





И все же именно Коламбус считается явным фаворитом матча, букмекеров даже не смутило то обстоятельство, что команда проиграла дважды подряд, то есть, она не находится в оптимальной форме. Конечно, место проведения матча сыграло большую роль, скорее всего, на правах хозяев Коламбус будет владеть инициативой, по крайней мере, в стартовые минуты встречи.





Предположим, что первый тайм окажется за Коламбусом, который реализует одну-две возможности, особенно, если создаст много моментов у ворот гостей. Итоговая виктория Коламбуса также никого не удивит, причем кажется, что фаворит одолеет соперника с разницей в 2 мяча. С учетом такого прогноза и ставка на игру.