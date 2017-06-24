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Гомель – Минск. Прогноз на матч (24.06.2017)
Дата события: 24 июня 19:00

Гомель примет Минск в 14-м туре Чемпионата Беларуси. Гомель не проигрывал в трех поединках подряд и по праву считается фаворитом предстоящей встречи, тем более она домашняя для него. Соперник у Гомеля не самый серьезный, так как располагается Минск на 13-й строчке, то есть, ведет борьбу за выживание – все предпосылки добиться успеха есть.


Что касается Гомеля, то команда в середине турнирной таблицы, вряд ли рассчитывая в скором времени перебраться в лидирующую группу, которая состоит из трех коллективов. Зато есть обстоятельство, которое объединяет Гомель и представителей «верхушки» - небольшое количество пропущенных мячей. Конкретно у Гомеля их всего 8, и это в 13-ти проведенных матчах, то есть, зачастую команда действует на «ноль».


Минск не особо результативен по ходу сезона, а значит, с высокой долей вероятности предстоящая встреча не подарит обилия забитых мячей. Предположим, что Гомель забьет в начале матча и дальше будет контролировать ситуацию на поле, действуя по результату, прагматично. Скорее всего, «верх» здесь не будет пробит, на это и ставка.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,65 от букмекерской конторы 1хбет.
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