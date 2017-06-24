Ордабасы – Кайрат. Прогноз на матч (24.06.2017)

Ордабасы примет Кайрат в матче 17-го тура Чемпионата Казахстана. Команды соседствуют в турнирной таблице, на данный момент набрав 35 и 37 очков соответственно. У Кайрата более внушительный показатель забитых мячей, а вот пропустили коллективы примерно поровну. Что интересно, Кайрат в своем, наверно, пассиве, имеет сразу семь ничьих – именно это обстоятельство не дает ему находится во главе турнирной таблицы, впрочем, отставание от Астаны минимальное.





Конечно, Кайрат устроит в предстоящем поединке только победа, но обыграть мотивированного соперника на его поле будет очень сложно, особенно если учитывать форму Ордабасы. Хозяева по предстоящей встрече выиграли дважды подряд в рамках чемпионата, а вот в Кубке уступили, причем как раз-таки Кайрату (3:1).





Предположим, что снова Кайрат здорово отыграет в атаке, отличившись 2-3 раза, и этого, понятно, должно хватить для итоговой победы. Ордабасы начнет матч от обороны, но хозяевам придется перестраиваться после пропущенного мяча, а он случиться, например, в промежуток между 20-й и 30-й минутами.