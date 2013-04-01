Нью-Йорк – Нью-Йорк Сити. Прогноз на матч (24.06.2017)

Дерби Нью-Йорка состоится в рамках МЛС – Ред Буллз примут Сити. В этом месяце команды сошлись друг с другом в матче Кубка США и Нью-Йорк Ред Буллз в нем оказался сильнее, будучи фаворитом встречи. Предпочтение команде букмекеры отдают и сейчас, впрочем, от Сити можно ожидать куда более лучшего результата.





Сити в турнирной таблице Восточной конференции на данный момент опережает Ред Буллз, располагаясь на третьей строчке. В предыдущих двух поединках чемпионата Сити выиграл, тогда как Ред Буллз уступили Монреалю в начале июня, разбавив свою удачную серию.





Нью-Йорк Сити является самой результативной командой конференции, наверняка забьют гости и в ворота своего принципиального соперника. Два-три мяча здесь вполне возможны, особенно, если команды не станут отсиживаться в обороне, не забывая об обороне, впрочем.





Предположим, что в матче инициатива будет переходить от одного коллектива к другому, что гарантирует обилие голевых моментов, вопрос только по реализации их командами. Скорее всего, только после перерыва будет начат счет голов, с учетом такого прогноза и ставка.