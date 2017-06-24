Чехия U21 – Дания U21. Прогноз на матч (24.06.2017)

Чехия сыграет с Данией в заключительном матче группового этапа молодежного Чемпионата Европы. Проиграв в стартовом поединке Германии, чехи сумели реабилитироваться перед болельщиками и сохранить шансы на выход в плей-офф, обыграв Италию.





На данный момент Чехия делит второе место с Италией, но в случае виктории «Скуадры Адзурры» в параллельном поединке у Германии, а также своей разгромной победе, команда окажется в лидерах, тем самым оформив выход в плей-офф турнира. Со второго места также есть возможность попасть в полуфинал, но все равно важно побеждать Данию уверенно, поправить разницу мячей.





На турнире датчане пока не забили ни единого мяча, кажется, что команда все-таки сумеет отличиться против Чехии, но однажды. От номинальных хозяев матча стоит ожидать 2-3 мяча, так как Чехия сыграет в атакующем стиле, что предполагает большое количество моментов, а соответственно, забитых мячей. Предположим, что каждый из таймов здесь принесет голы, с учетом такого прогноза и хотелось бы сделать ставку на игру.