Италия U21 – Германия U21. Прогноз на матч (24.06.2017)

Италия сыграет с Германией в третьем туре группового этапа молодежного Чемпионата Европы. Италию в этой встрече устроит только победа, ведь в этом случае команда догонит немцев, проблема лишь в том, что даже это обстоятельство не гарантирует «Скуадре Адзурре» прямой путевки в раунд плей-офф.





Немцы, сыграв вничью, станут первыми в группе, хотя букмекеры и вовсе ожидают виктории сборной Германии. До встречи с Италией «бундесманншафт» выиграли всухую оба поединка на турнире, а датчан накануне и вовсе деклассировали 3:0. Италия, в свою очередь, довольно неожиданно в прошлом туре была битой чехами 3:1, тогда как Данию итальянцы обыграли в подобном Германии стиле – с сухим счетом.





Предположим, что предстоящий поединок пройдет в равной борьбе, а количество мячей, забитых командами, не превзойдет отметку два. Наверняка Италия постарается сыграть в атакующем стиле, точнее, больше, чем обычно, отрядит игроков вперед. Германия умеет обороняться и выжидать нужный момент, скорее всего, таковым для номинальных гостей станет конец первого тайма, может, начало второй 45-минутки.