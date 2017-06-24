Хьюстон – Даллас. Прогноз на матч (24.06.2017)

Хьюстон примет Даллас в рамках МЛС. Динамовцы на данный момент располагаются на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, но только по дополнительным показателям опережают Портленд и тот же Даллас.





В предстоящей встрече Хьюстон фаворит во многом потому, что Динамо сыграет на своем поле. Ранее дома Хьюстон выиграл в 4-х поединках подряд, причем меньше двух голов не забивал, а, например, против Реала Солт-Лейк Хьюстон отличился 5 раз.





А вот что касается очных встреч, то здесь преимущество имеет Даллас – он в гостях зачастую побеждал, например, в августе 2016-го года деклассировал принципиального соперника 3:1. Предположим, что и сейчас Даллас даст бой, если в итоге и уступив Хьюстону, то минимально и, скорее всего, в результативном поединке.





Предположим, что первый тайм будет насыщен событиями и окажется он богатым на голевые моменты, а, следовательно, забитые мячи. Прогноз – до перерыва на двоих команды сумеют отличиться 2 раза, возможно, счет к 45-й минуте будет ничейным 1:1.