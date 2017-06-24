Торонто – Нью-Инглэнд. Прогноз на матч (24.06.2017)

Торонто примет Нью-Инглэнд в матче МЛС. В турнирной таблице чемпионата Торонто на данный момент лидирует, набрав на одно очко больше своего единственного преследователя в Восточной конференции, то есть, той команды, которая может обогнать в случае неудачи – Чикаго.





Что касается Нью-Ингэнда, то гости по предстоящему матчу не питают надежд на высокие позиции, то есть, 8-я строчка команды на данный момент не удивительна. Нью-Инглэнд довольно много забивает, вот только с обороной у команды часто не все в порядке, надежностью она похвалиться не может.





В начале июня Торонто на своем поле деклассировал Нью-Инглэнд 3:0, а до этого, в августе 2016-го года преимущество того же Торонто составило снова мяча – уверенная виктория 4:1. Во многом именно поэтому букмекеры явное предпочтение в предстоящем поединке отдают Торонто, но, кстати, коэффициент на успех хозяев не такой низкий, как стоило бы ожидать. Этим стоит воспользоваться рассмотрев варианты ставок не только на победу Торонто, но и рискнув, на минусовые форы фаворита. Скорее всего, Торонто здесь выиграет в 2 мяча.