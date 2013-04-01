Новая Зеландия – Португалия. Прогноз на матч (24.06.2017)

В заключительном матче группового этапа Кубка Конфедераций Новая Зеландия сыграет с Португалией. Практически наверняка действующие чемпионы Европы вышли в полуфинал, ведь в предстоящей встрече Португалии достаточно не проиграть, чтобы занять минимум 2-е место в квартете А.





На данный момент Мексика по дополнительным показателям опережает Португалию, но соперник у европейцев по предстоящему матчу, конечно, менее серьезный. Скорее всего, номинальные гости поединка не то, чтобы не проиграют здесь – они разгромят Новую Зеландию, отправив в ворота этой сборной 3-4 мяча.





Пока Португалия не забивала на турнире более двух мячей, но пару голов против Мексики это уже достаточно здорово, хоть Португалия в итоге и не стала победителем встречи, пропустив от соперника в компенсированное ко второму тайму время.





Предположим, что Португалия, как и во встрече с Россией, отличится еще до 20-й минуты, а первый тайм завершится с преимуществом фаворита в 2 мяча. Конечно, Новая Зеландия вряд ли будет результативной, а значит, напрашивается ставка на «сухую победу Португалии в первом тайме».