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Мексика – Россия. Прогноз на матч (24.06.2017)
Дата события: 24 июня 18:00

Мексика сыграет с Россией в заключительном матче группового этапа Кубка Конфедераций. Мексиканцы лидируют в квартете А, но в случае поражения в предстоящей встрече сборная с высокой долей вероятности окажется за бортом состязания, ведь в таком случае Мексику обгонит Россия, а также Португалия, которая уж точно не уступит в параллельном поединке Новой Зеландии.


В прошлом туре мексиканцы одержали верх как раз-таки над Новой Зеландии, отличившись, как и в матче с Португалией дважды. Россияне же действующему чемпиону Европы не забили, проиграв 1:0, зато более весомое преимущество было у хозяйки турнира в стартовом поединке над Новой Зеландией – 2:0.


России непременно нужно выигрывать, тогда как Мексику устроит ничья. Следовательно, россияне, скорее всего, изберут атакующую модель игры, вот только не факт, что это даст свои плоды. Против Португалии мексиканцы действовали в мощный прессинг и нередко отбирали мяч у соперника. Тоже самое произойдет и сейчас, то есть, в один из таких моментов представители Северной Америки могут забить.

Предлагаем сделать ставку на исход «Мексика забьет 1 или 2 мяча» за высокий коэффициент 1,68 от букмекерской конторы Париматч.
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