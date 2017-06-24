Мексика – Россия. Прогноз на матч (24.06.2017)

Мексика сыграет с Россией в заключительном матче группового этапа Кубка Конфедераций. Мексиканцы лидируют в квартете А, но в случае поражения в предстоящей встрече сборная с высокой долей вероятности окажется за бортом состязания, ведь в таком случае Мексику обгонит Россия, а также Португалия, которая уж точно не уступит в параллельном поединке Новой Зеландии.





В прошлом туре мексиканцы одержали верх как раз-таки над Новой Зеландии, отличившись, как и в матче с Португалией дважды. Россияне же действующему чемпиону Европы не забили, проиграв 1:0, зато более весомое преимущество было у хозяйки турнира в стартовом поединке над Новой Зеландией – 2:0.





России непременно нужно выигрывать, тогда как Мексику устроит ничья. Следовательно, россияне, скорее всего, изберут атакующую модель игры, вот только не факт, что это даст свои плоды. Против Португалии мексиканцы действовали в мощный прессинг и нередко отбирали мяч у соперника. Тоже самое произойдет и сейчас, то есть, в один из таких моментов представители Северной Америки могут забить.