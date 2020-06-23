Богемианс – Слайго Роверс. Прогноз на матч (23.06.2017)

Богемианс примет Слайго Роверс в матче 19-го тура ирландского Премьер-дивизиона. Команды располагаются в середине турнирной таблицы, а разделяют их всего две позиции – Богемианс 7-й, тогда как Слайго Роверс 9-й. Конечно, обоим коллективам хотелось бы быть выше, но на данный момент их перспективы на успех, а в особенности Слайго Роверс, очень низкие.





Богемианс в последнее время выступает неплохо, поэтому именно этот клуб считается фаворитом матча. Впрочем, немаловажную роль в распределении коэффициентов сыграло место проведения встречи, да и позиции команд нельзя не учитывать.





В трех предыдущих очных поединках на поле Богемианса побеждали хозяева, причем каждый раз преимущество команды было минимальным – 3:2 в августе 2016-го, 1:0 в марте 2016-го и июле 2015-го года. Вообще, все очные встречи между этими соперниками проходят в равной борьбе, предположим, что исключением не станет предстоящий матч, в котором и Богемианс и Слайго Роверс, как кажется, смогут отличиться. Прогноз – победа Богемианса со счетом 2:1.