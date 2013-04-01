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Сербия U21 – Испания U21. Прогноз на матч (23.06.2017)
Дата события: 23 июня 21:45

Сербия сыграет с Испанией в матче 3-го тура группового этапа молодежного Чемпионата Европы. «Красная фурия» гарантировала выход в плей-офф турнира, причем команда совершенно точно займет в квартете первое место.


А вот перспективы сербов выйти в полуфинал довольно призрачные, ведь на данный момент сборная располагается на третьей строчке, имея в своем активе одно набранное очко. Напомним, что в плей-офф попадет только лучшая сборная из тех, которые заняли других группах вторые места, то есть, даже победа в предстоящей встрече над Испанией и неудача Португалии в поединке с македонцами ничего не гарантирует Сербии.


Более того, кажется, что Испания не получит должного отпора от соперника, и даже не имея особой мотивации обыграет Сербию. До этого испанцы отличились 8 раз – это свидетельствует об отличной игре команды в атаке, наверняка номинальные гости продолжат в том же духе.


Скорее всего, Испания выиграет как первый, так и второй тайм, но ставку же лучше сделать с подстраховкой. Прогноз – виктория Испании со счетом 2:0.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа сборной Испании» за высокий коэффициент 1,62 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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