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Македония U21 – Португалия U21. Прогноз на матч (23.06.2017)
Дата события: 23 июня 21:45

Македония сыграет Португалией в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата Европы. Португальцы выиграли у сербов в стартовом туре, но затем в принципиальной встрече уступили испанцам, которые уже обеспечили свой выход в плей-офф.


Португалия надеется на итоговую вторую позицию, при том, что для сборной важно оказаться в рейтинге команд, занявших вторые места в своих группах, лучшей. На данный момент у Португалии равное количество забитых и пропущенных мячей, а значит, им нужно постараться, чтобы оказаться в плей-офф.


В победе над Македонией вряд ли стоит сомневаться, так как соперник Португалии не слишком силен, да и особой мотивации он не имеет, так как вряд ли надеется на успех в поединке. Сейчас в активе Македонии одно очко – в прошлом туре сборная сумела сыграть с Сербией вничью 2:2.


Предположим, что Португалия мало того, что выиграет встречу, так еще и разгромит Македонию. Здесь стоит отдать предпочтение ставке на викторию фаворита как в первом тайме, так и во втором, хотя и подстраховка не помешает.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа сборной Португалии в первом тайме и матче» за высокий коэффициент 1,58 от букмекерской конторы 1хбет.
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