Атлетико Паранаэнсе – Сан-Паулу. Прогноз на матч (22.06.2017)

Атлетико Паранаэнсе примет Сан-Паулу в матче 9-го тура бразильской Серии А. В турнирной таблице чемпионата команды на данный момент занимают места в нижней половине, что, конечно, не может устраивать довольно сильные коллективы. Букмекеры в этой встрече выделяют Атлетико Паранаэнсе в качестве фаворита, хотя, как кажется, шансы Сан-Паулу на победу не должны быть намного ниже.





Да, Сан-Паулу неудачно выступал в последнее время, но, тем не менее, команда опережает Атлетико Паранаэнсе на 2 очка и не входит в число команд, которые располагаются в зоне вылета. Сан-Паулу, есть такое ощущение, способен прибавить, причем не все потеряно для команды и в гонке за места в четверке.





Предположим, что в предстоящей встрече Сан-Паулу будет владеть инициативой на одном из отрезков игрового времени и тогда сумеет отличиться. Скорее всего, забитого мяча от гостей стоит ожидать в концовке первого тайма, вот только к тому времени Сан-Паулу может уже уступать. Прогноз – ничья 1:1 в стартовые 45 минут либо же счет 1:0 в пользу фаворита.