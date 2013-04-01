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Атлетико Паранаэнсе – Сан-Паулу. Прогноз на матч (22.06.2017)
Дата события: 22 июня 03:45

Атлетико Паранаэнсе примет Сан-Паулу в матче 9-го тура бразильской Серии А. В турнирной таблице чемпионата команды на данный момент занимают места в нижней половине, что, конечно, не может устраивать довольно сильные коллективы. Букмекеры в этой встрече выделяют Атлетико Паранаэнсе в качестве фаворита, хотя, как кажется, шансы Сан-Паулу на победу не должны быть намного ниже.


Да, Сан-Паулу неудачно выступал в последнее время, но, тем не менее, команда опережает Атлетико Паранаэнсе на 2 очка и не входит в число команд, которые располагаются в зоне вылета. Сан-Паулу, есть такое ощущение, способен прибавить, причем не все потеряно для команды и в гонке за места в четверке.


Предположим, что в предстоящей встрече Сан-Паулу будет владеть инициативой на одном из отрезков игрового времени и тогда сумеет отличиться. Скорее всего, забитого мяча от гостей стоит ожидать в концовке первого тайма, вот только к тому времени Сан-Паулу может уже уступать. Прогноз – ничья 1:1 в стартовые 45 минут либо же счет 1:0 в пользу фаворита.

Предлагаем сделать ставку на исход «первый тайм результативнее второго» за высокий коэффициент 3,00 от букмекерской конторы 1хбет.
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