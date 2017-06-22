10:57 (+3) 21 June 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Витория – Сантос. Прогноз на матч (22.06.2017)
Дата события: 22 июня 01:30

Витория примет Сантос в матче 9-го тура бразильской Серии А. Целая эпидемия травм у Сантоса, из-за чего команда не может считаться фаворитом противостояния, а между тем, Витория располагается в нижней части турнирной таблицы, имея только две победы в своем активе.


У Сантоса 4 победы, 3 из которых добыты в предыдущих 4-х турах, то есть команда находится в хорошей форме, а значит, как кажется, способна обыграть скромную Виторию, пусть и на ее поле. Год назад сделать это удалось – в результативной встрече Сантос оказался сильнее, а успех повторил уже на своем поле в ноябре 2016-го (победа 3:2).


Предположим, что Сантос и в гостевом матче будет владеть инициативной, что в конце концов приведет к голу в ворота Витории. С высокой долей вероятности именно гости откроют счет во встрече, причем сделают это в первом тайме. Можно было бы сделать ставку на победу Сантоса в промежутке с 1-й минуты, до 40-й, например, но Виторию сбрасывать со счетов все-таки нельзя – она способна отличится, даже не имея большого количества моментов.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал первого тайма больше 0,5» за высокий коэффициент 1,44 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100