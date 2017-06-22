Витория – Сантос. Прогноз на матч (22.06.2017)

Витория примет Сантос в матче 9-го тура бразильской Серии А. Целая эпидемия травм у Сантоса, из-за чего команда не может считаться фаворитом противостояния, а между тем, Витория располагается в нижней части турнирной таблицы, имея только две победы в своем активе.





У Сантоса 4 победы, 3 из которых добыты в предыдущих 4-х турах, то есть команда находится в хорошей форме, а значит, как кажется, способна обыграть скромную Виторию, пусть и на ее поле. Год назад сделать это удалось – в результативной встрече Сантос оказался сильнее, а успех повторил уже на своем поле в ноябре 2016-го (победа 3:2).





Предположим, что Сантос и в гостевом матче будет владеть инициативной, что в конце концов приведет к голу в ворота Витории. С высокой долей вероятности именно гости откроют счет во встрече, причем сделают это в первом тайме. Можно было бы сделать ставку на победу Сантоса в промежутке с 1-й минуты, до 40-й, например, но Виторию сбрасывать со счетов все-таки нельзя – она способна отличится, даже не имея большого количества моментов.