Германия – Чили. Прогноз на матч (22.06.2017)

Германия сыграет с Чили в матче 2-го тура группового этапа Кубка Конфедераций. Для немцев представители Южной Америки на данной стадии турнира являются самым сложным соперником, но в случае победы над Чили, Германия обеспечит свой выход в плей-офф, а значит, ничьи здесь номинальным хозяевам не хватит, на нее они играть не станут.





Только вот и Чили так просто не уступит, тем более именно эта сборная является фаворитом предстоящей встречи. Конечно, так можно говорить с натяжкой, ведь по большинству букмекеров котировки разнятся не слишком.





Это вполне объяснимо тем обстоятельством, что Германия на турнир привезла далеко не сильнейший состав, а многие игроки дебютанты в сборной или же те, которые провели несколько матчей. А вот у Чили опытная команда, на счету которой две победы подряд на Кубке Америки и это при том, что соперничала сборная с такими «монстрами» мирового футбола, как Бразилия и Аргентина.





Предположим, что Чили даст должный отпор Германии, даже скорее сами чилийцы здесь будут владеть на протяжении подавляющего времени инициативой, которая в конце концом приведет к голу в ворота сборной Германии. Вообще, Чили, как кажется, может отличится и дважды.