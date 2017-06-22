Камерун – Австралия. Прогноз на матч (22.06.2017)

Камерун сыграет с Австралией в матче 2-го тура группового этапа Кубка Конфедераций. Команды проиграли в стартовых встречах, а значит, уступать в предстоящем поединке им нельзя, да и ничья явно не устроит как одних, так и других.





Фаворитами противостояния считаются представители Африки, впрочем, Камерун в предыдущих матчах проявил себя не слишком здорово, например, был разгромлен Колумбией (4:0) в контрольной встрече, а на Кубке Конфедераций африканцы проиграли Чили (2:0). У сборной есть явные проблемы в атаке, то есть, в предстоящей игре с высокой долей вероятности голов также не должно быть в изобилии, хотя Австралия надежностью в обороне не отличается и вполне может пропустить от мотивированного соперника столько же, сколько накануне от Германии (3 гола) или в преддверии Кубка Конфедераций от бразильцев (4 мяча).





Куда более вероятный вариант – Камерун забьет 1 или 2 мяча, а поединок завершится вничью. Стоит рассматривать ставку на Х2, хотя за точное количество голов одной из команд коэффициент несколько больше, чем и нужно воспользоваться, не особо рискуя.