Мексика – Новая Зеландия. Прогноз на матч (21.06.2017)

Мексика сыграет со сборной Новой Зеландии во втором туре группового этапа Кубка Конфедераций. В стартовых матчах команды пропустили по 2 мяча, но Мексика сумела также дважды отличиться и тем самым не уступить Португалии, тогда как Новая Зеландия не забила в ворота России.





Конечно, Новая Зеландия явный аутсайдер квартета, на 3 очка против которой могут смело рассчитывать все 3 сборные. Мексика не исключение, тем более в случае виктории представители Северной Америки с высокой долей вероятности возглавят турнирную таблицу, ведь в параллельной встрече не факт, что лидирующая Россия сумеет обыграть Португалию, да и сами «европейский бразильцы» не разгромят соперника.





Здесь же крупный счет в пользу Мексики возможен, особенно, если номинальные хозяева не будут транжирить момент за моментом. Кажется, что Мексика сумеет отличится до перерыва хотя бы однажды, то есть, создаст некоторое преимущество, от которого после будет отталкиваться, где-то действуя даже прагматично. Прогноз – мексиканцы оба тайма выиграют всухую.