Россия – Португалия. Прогноз на матч (21.06.2017)

Во втором туре группового этапа Кубка Конфедераций сыграют Россия и Португалия в очной встрече. Несомненно, это центральный матч, результат в котором будет иметь определяющее значение при распределении мест в квартете. На данный момент россияне лидируют в группе, в стартовом поединке домашнего турнира обыграв сборную Новой Зеландии 2:0, тогда как португальцы упустили викторию в матче с Мексикой, пропустив в концовке второй мяч от соперника – ничья 2:2.





Португалия котируется выше России, что не удивительно, ведь сборная действующий чемпион Европы, а в ее составе присутствует Криштиану Роналду, выигравшей в завершившемся сезоне Чемпионат Испании и Лигу Чемпионов. Капитан португальцев не сумел отличиться в стартовом матче против Мексики, но надеется забить России, а это в карьере звездного Роналду уже случалось.





Предположим, что Португалия распечатает ворота России, что, впрочем, не означает итоговой виктории гостей, так как и хозяева, скорее всего, без своего мяча не уйдут с поля. Прогноз – ничья 1:1 с одним голом до перерыва.