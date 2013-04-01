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Германия U21 – Дания U21. Прогноз на матч (21.06.2017)
Дата события: 21 июня 21:45

Во втором туре группового этапа молодежного Чемпионата Европы сойдутся сборные Германии и Дании. В стартовом матче немцы обыграли чехов 2:0 и возглавляют на пару с Италией таблицу квартета С. Германия не имеет права оступиться в предстоящей встрече, ведь тем самым «бундесманншафт» наверняка пропустит вперед «Скуадру Адзурру», что, несомненно, скажется на перспективах команды выиграть Евро, а точнее даже выйти в следующий этап турнира.


Напомним, что напрямую в плей-офф отбираются лидеры своих групп, тогда как со второго места выйдет в полуфинал лучшая сборная из тех, что заняли эти самые вторые строчки квартетов. То есть, даже потеряв очки, Германия будет иметь шансы на путевку в плей-офф, а выше вероятность прохода появится в случае результативной ничьи.


Но все-таки Германия, как кажется, одолеет датчан, отыграв здорово как у своих ворот, так и у чужих. Не стоит здесь удивляться «сухой» виктории фаворита, хотя Дания способна отличиться, если все силы бросит в какой-то момент в атаку. В любом случае от немцев стоит ожидать двух забитых мячей.

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