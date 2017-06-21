Чехия U21 – Италия U21. Прогноз на матч (21.06.2017)

Чехия сыграет с Италией в матче 2-го тура группового этапа молодежного Чемпионата Европы. В стартовом поединке на турнире итальянцы обыграли датчан 2:0 и на данный момент делят первое место с Германией, тогда как проигравшие немцам чехи располагаются внизу таблицы. Конечно, победив в предстоящей встрече, Чехия улучшит свои шансы на выход в плей-офф, только вот букмекеры не верят в номинальных хозяев.





Италия является явным фаворитом, то есть, любой исход, кроме виктории «Скуадры Адзурры» станет неожиданным. А итальянцы намерены выиграть, ведь только итоговое первое место в квартете гарантирует место в плей-офф, тогда как со второй строчки выйдет лишь лучшая сборная из тех, которые займут вторые позиции. То есть, важное значение имеет еще и разница мячей, следовательно, Италия не станет отсиживаться в обороне, а сыграет в атакующей манере.





Предположим, что каждый тайм предстоящего матча окажется результативным, а Италии, которая выступит в качестве фаворита, откроет счет, например, отличившись в стартовые 45 минут. Стоит ожидать здесь виктории Италии до перерыва, да и по итогам встречи именно итальянцы окажутся сильнее.