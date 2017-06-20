БАТЭ – Торпедо-БелАЗ. Прогноз на матч (20.06.2017)

В рамках 13-го тура Чемпионата Беларуси БАТЭ примет Торпедо-БелаАЗ. В турнирной таблице чемпионата клуб, представляющий Борисов и главный гранд местного футбола занимает пока второе место, что его не может устраивать. БАТЭ отстает от лидирующего солигорского Шахтера, причем отставание команды составляет 3 очка. Вряд ли в предстоящем туре БАТЭ догонит соперника, но что наверняка случится, так это победа хозяев над Торпедо-БелАЗ.





Торпедовцы расположились на 6-й строчке турнирной таблицы, действуя не так уж плохо в последнее время, только вот против БАТЭ у команды все равно очень мало шансов, и это если мы говорим про ничью, так как о победе над хозяевами и думать не приходится.





Хотя в прошлый раз в гостях Торпедо одержал верх против БАТЭ, одолев соперника в ноябре 2016-го года. В Суперкубке страны победителем вышел БАТЭ, а преимущество фаворита в последней очной встрече составило 2 мяча – представители Борисова выиграли 3:1. Предположим, что примерно с таким же счетом завершится и предстоящий матч, на это ставка.